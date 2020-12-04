Наказаны лица, устроившие свадьбу, нарушив карантинные требования.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, пользователи соцсетей распространили видео в связи с проведением свадьбы 3 декабря во дворце торжеств «Сиягут» в Шарурском районе.

Сотрудники Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики немедленно отправились на указанный объект и выявили факт нарушения требований карантинного режима. Организатор свадьбы – заведующий дворцом торжеств Рустамов Гусейн Яхъя оглу и участники мероприятия были задержаны и доставлены в Шарурское районное отделение полиции. Г.Рустамов и участник мероприятия Рзаев Габиб Рафиг оглу за нарушение требований особого карантинного режима решением суда арестованы в административном порядке на 7 суток.

Другие участники мероприятия оштрафованы в соответствии с Кодексом об административных проступках.

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