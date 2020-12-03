Телеканал AzTV подготовил репортаж о доблестных азербайджанских бойцах, которые водрузили государственный флаг в освобожденном Агдаме. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Телеканал AzTV подготовил репортаж о доблестных азербайджанских бойцах, которые водрузили государственный флаг в освобожденном Агдаме. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/12/04 0:03
Раздел: Азербайджан, Армия
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