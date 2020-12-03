В Стамбуле завершился матч 5-го тура группы I Лиги Европы УЕФА между «Карабахом» и «Маккаби» (Тель-Авив).

Результат матча — 1:1.

Счет открыл футболист израильского клуба Йонатан Коэн. Ответный мяч забил игрок «Карабаха» Хайме Ромеро.

Minval.az