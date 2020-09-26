В целях более оперативной и эффективной организации работы между Азербайджанской Армией и средствами массовой информации (СМИ) в пресс-службе Министерства обороны были проведены структурные изменения и кадровые реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Приказом министра обороны в пресс-службе министерства учреждена должность пресс-секретаря, на которую назначен полковник-лейтенант Эйвазов Анар Махаммадали оглу.

Деятельность пресс-службы, в том числе работу со СМИ, возглавляет полковник Вагиф Даргяхлы.

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