УЕФА в качестве наказания за грубость нападающего сборной Азербайджана Махира Эмрели в игре против сборной Люксембурга в Лиге наций решило отстранить его временно от матчей турнира, говорится в сообщении европейской организации.

Согласно ее решению, азербайджанский футболист не должен выходить на поле с командой в двух матчах сборной. Одну игру — матч со сборной Кипра, форвард уже пропустил. Он не сможет помочь товарищам также в очередной игре против команды Черногории, которая состоится 10 октября.

Minval.az