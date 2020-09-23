В Агстафе оса ужалила жителя села Енигюн М.Исаева (1965 г.р.). Хоть мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось, он умер в больнице, пишет Report.
В Агстафе оса ужалила жителя села Енигюн М.Исаева (1965 г.р.). Хоть мужчину госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось, он умер в больнице, пишет Report.
Дата: 2020/09/23 13:45
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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