Сегодня состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА, на котором были рассмотрены матчи 3-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

«Кешля» оштрафована на 800 манатов за 4 желтые карточки, полученные игроками команды в матче с «Габалой». В свою очередь, габалинский клуб подвергся штрафу в 200 манатов за удаление Николаса Райсела после двух желтых карточек, сообщает «Азериспорт».

За аналогичный перебор карточек оштрафованы на 800 манатов каждый клубы «Сумгайыт», «Сабаил» и «Зире».

Также «Сумгайыт» должен выплатить 400 манатов как принимающая сторона, в связи с тем, что представитель пожарной службы не участвовал в заседании в назначенное время перед игрой с «Сабаилом».

Minval.az