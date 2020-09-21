Завершился I индивидуальный и командный чемпионат Европы среди юниоров по онлайн шахматам.

В соревновании, организованном Европейским шахматным союзом, успешно выступили и представители Азербайджана.

Представители нашей страны завоевали две награды в индивидуальных соревнованиях. Джахандар Азадалиев с 8 очками стал чемпионом Европы среди шахматистов в возрасте до 12 лет.

Ляман Гаджиева с 7 очками заняла 3-е место среди девушек в возрасте до 18 лет. Риад Самедов с 7 очками разделил 3-е место в возрастной группе U-14, но по дополнительным показателям остался без медали.

В командных соревнованиях наша сборная заняла 2-е место после России, опередив Армению, показавшую 3-й результат, пишет АПА.

Minval.az