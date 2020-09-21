Олимпийский чемпион Намиг Алиев назначен главным тренером национальной сборной по вольной борьбе, сменившв на этом посту Залимхана Гусейнова.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции сам Намиг Алиев, который так же отметил тот факт, что многие члены сборной по вольной борьбе остались в Дагестане и не смогли вернуться в Азербайджан.

Н. Алиев так же подчеркнул определенные успехи в греко-римской борьбе под руководством главного тренера Александра Тараканова и выразил надежду, что в соревнованиях в марте-апреле следующего года они завоюют лицензии на олимпиаду.

Minval.az