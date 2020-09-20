Гражданин Ирана предложил пограничнику в киевском аэропорту Борисполь взятку в размере 3 тысячи долларов, чтобы его и еще двух человек пропустили в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 20 сентября.

Указано, что мужчина прибыл из Еревана и до него были доведены правила об ограничении въезда в Украину для иностранцев.

«Однако мужчина, который следовал еще со своими двумя товарищами, попытался предложить пограничнику 3 тысячи долларов неправомерной выгоды за пересмотр решения об отказе в пропуске через государственную границу и содействие в беспрепятственном въезде на территорию Украины. Мужчина рассказал, что якобы едет в Украину с целью трудоустройства», – говорится в сообщении.

Пограничники от взятки отказались и сообщили об инциденте в компетентные органы. Иностранцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Minval.az