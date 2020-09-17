В прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что 16 сентября примерно в 15 часов жительница поселка Говсан Сураханского района Наида Исаева совершила суицид, бросившись с 16-го этажа многоэтажного здания, расположенного на улице Ашыга Молла Джумы в Наримановском районе.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта незамедлительно осмотрели место происшествия и тело, были выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (доведение до самоубийства).

Были назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели.

Следствие продолжается.

Отметим, что Н.Исаева была педагогом начальных классов в одной из бакинских школ.

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