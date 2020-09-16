Мировой футбол потеряет 14 млрд долларов США из-за коронавируса в 2020 году.

Об этом заявил глава комитета ФИФА по борьбе с экономическими последствиями COVID-19 Олли Рен. Это составит около трети от общего объема рынка клубного футбола.

По словам Рена, такая оценка основана на текущем сценарии, но она может быть изменена, если пандемия пойдет на спад: «Пандемия коронавируса очень сильно ударила по футболу, вызвала неразбериху на разных уровнях. Некоторые профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными трудностями. Я также очень обеспокоен ситуацией с молодежными академиями и клубами низших дивизионов» (цитата по Reuters).

Представитель ФИФА сказал, что вероятна опасность того, что усилия, предпринятые для развития футбола в Азии и Африке, могут быть сорваны: «Решающими станут вопросы о том, будет ли разработана вакцина и сможет ли она использоваться, есть ли у нас медицинские и другие средства для полного сдерживания пандемии. Это все пока неясно. Мы не можем исключить худшее развитие событий. Сейчас мы работаем на основе текущего сценария».

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