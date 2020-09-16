Форвард «Барселоны» Луис Суарес не нужен новому главному тренеру команды Рональду Куману, однако пока что неизвестно, где он продолжит карьеру. У уругвайца после срыва перехода в «Ювентус» есть три варианта, отмечает «Газета.ру» со ссылкой на AS.

Первый вариант – остаться в «Барселоне». Уругваец не против продолжить карьеру в клубе, особенно после того, как его друг Лионель Месси решил остаться. Учитывая, что «Барселона» решила с ним попрощаться по телефону, Луис не намерен отказываться ни от цента из полагающихся ему по контракту 14 млн фунтов (с учетом налогов, каталонцам нужно выплатить около 28 млн).

Еще один вариант – мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят заполучить опытного форварда, но для этого им нужно разгрузить зарплатную ведомость, попрощавшись с Диего Костой или Альваро Моратой. Интерес к Диего проявляет «Фенербахче».

Наконец, третья опция для Суареса – это «Пари Сен-Жермен». Однако переезд в Париж осложняется напряженными отношениями между клубами, сложившимися еще со времен непереезда в Испанию Марко Вератти и ухода Неймара в ПСЖ.

Тем не менее, источник утверждает, что Суарес считает «Ювентус» более амбициозным вариантом продолжения карьеры.

В прошлом сезоне уругваец отыграл 28 матчей, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

Minval.az