В Тертерском районе минувшим вечером произошло ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло на дороге Агдам-Барда, на участке, именуемом «Дорд йол гесебеси».

По сообщению, грузовой автомобиль сбил ехавшего верхом на лошади 27-летнего жителя села Ханараб Сулейманова Асифа Шами оглу. Пострадавший был госпитализирован родными в Бардинскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось, передает АПА.

Отметим, что автомобиль, сбив всадника, скрылся с места происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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