Вечером 14 сентября во временно заселенном вынужденными переселенцами пятиэтажном здании санатория Qızıl Qum в поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку возникло повреждение.

Об этом говорится в информации Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Ситуация находится под особым контролем руководства страны и регулярно даются поручения.

В настоящее время на месте происшествия находятся председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшан Рзаев, глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев, представители соответствующих ведомств, Министерства по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел.

Для освещения территории ОАО Азеришыг обеспечил участок трансформатором.

МЧС устанавливает на территории временные палатки для ночлега, полевую кухню и столовую для обеспечения вынужденных переселенцев едой.

115 семьям предложено временно заселиться в съемные квартиры за счет государственных средств.

Будут приняты меры по обеспечению безопасности вынужденных переселенцев до завершения расследования со стороны МЧС.

Minval.az