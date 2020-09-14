Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Причиной отмены в министерстве назвали изменения в графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, из-за которых на переговоры с Лавровым «отводится лишь полтора часа» (цитата по сайту МИД РФ).

Об изменениях в графике Мааса Берлин уведомил Москву еще 3 сентября, утверждает российский МИД. О решении Лаврова не ехать в Берлин министерство сообщило только вечером 14 сентября.

Одновременно Лавров прокомментировал ситуацию с политиком Алексеем Навальным, который находится в берлинской клинике. В интервью RTVI министр сказал, что «западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального».

«Нам говорят, вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — приводит слова Лаврова сайт телеканала.

Ранее глава российского МИДа называл «неподобающим» отношение Германии к «к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин [по поводу лечения и анализов Навального]», напоминает «Медуза».

В начале сентября правительство Германии объявило, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Как сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, в ситуации с Навальным «есть серьезные вопросы, на которые может ответить только правительство России».

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