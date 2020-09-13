Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. В ходе беседы он выразил озабоченность заходом военных кораблей ВМФ России в порты островного государства.

— Я выразил озабоченность американской стороны в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [российских военных кораблей] в порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии, и мы попросили рассмотреть, мы попросили Кипр и президента учесть наши опасения, — приводит «Лайф» слова дипломата.

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