В Лянкаранском районе совершено убийство.

Инцидент был зафиксирован в ночное время.

Так, Гюнай Газрай кызы Абыева, 1981 года рождения была убита своим мужем Маисом Махаммед оглы Абыевым, 1983 года рождения, в доме, где она жила. По предварительным данным, убийство было совершено из огнестрельного оружия.

Следует отметить, что убитая Г.Абыева была родом из Гобустанского района. Выйдя замуж, она переехала в поселок Балыкчылар города Лянкарана. У покойной было двое детей, передает Репорт.

Подозреваемый в убийстве М.Абыев ранее был судим и вышел из тюрьмы некоторое время назад.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

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