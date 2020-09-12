Органами внутренних дел республики из незаконного оборота изъято более 86 кг наркотических средств и психотропных веществ на сумму 8 млн. манатов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной 12 сентября сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, предотвращен ввоз на территорию страны наркотических средств и психотропных веществ контрабандным путем.

Сотрудники Главного управления на основании полученной информации задержали жителя столицы Адиля Эйвазова и жителя Джалилабадского района Хаяла Гулиева. При осмотре грузового отсека автомобиля марки Ravon, которым управлял Адиль Эйвазов, были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества общим весом более 86 кг, в том числе около 61 кг героина, более 10 кг опиума и 15,299 кг метамфетамина.

Отметим, стоимость обнаруженных наркотических средств и психотропных веществ на черном рынке составляет около 8 млн. манатов.

В ходе расследования было установлено, что эти лица получили наркотические средства, которые были ввезены на территорию Азербайджана контрабандным путем и спрятаны на территории села Сулучешма Джалилабадского района гражданином одного из соседних государств по прозвищу Милад (личность следствию не известна).

Во время допроса Хаял Гулиев и Адиль Эйвазов сообщили, что и ранее получили более 10 кг наркотиков, ввезенных этим человеком на территорию страны контрабандным путем.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

Minval.az