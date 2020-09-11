Азербайджанский футбольный клуб «Габала» реализовал очередной трансфер.
«Радары» подписали контракт с 24-летним бразильским форвардом Рафаэлом Алемао по схеме 1+1 год, отмечает «Азериспорт».
Последним клубом Алемао был бразильский клуб «Парана».
Азербайджанский футбольный клуб «Габала» реализовал очередной трансфер.
«Радары» подписали контракт с 24-летним бразильским форвардом Рафаэлом Алемао по схеме 1+1 год, отмечает «Азериспорт».
Последним клубом Алемао был бразильский клуб «Парана».
Дата: 2020/09/11 22:33
Раздел: Азербайджан, Спорт
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