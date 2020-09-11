Азербайджанский футбольный клуб «Габала» реализовал очередной трансфер.

«Радары» подписали контракт с 24-летним бразильским форвардом Рафаэлом Алемао по схеме 1+1 год, отмечает «Азериспорт».

Последним клубом Алемао был бразильский клуб «Парана».

Minval.az