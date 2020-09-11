Как официальные власти Армении продолжают политику уничтожения материальных следов коренного населения бывшего Иреванского ханства

Воевать с мертвыми — бесчестно: цивилизованный мир принимает это как данность еще со времен трагедии Софокла «Антигона». Неважно, друг или враг, победитель или побежденный — человек заслуживает того, чтобы его по-человечески похоронили. Как утверждают, Симон Кркяшарян, переехавший в еще советскую Армению из Греции, перевел «Антигону» на армянский язык еще в середине ХХ века. Ставят ли ее в армянских театрах сегодня, утверждать не беремся. Но вот цивилизационный посыл великого Софокла армянская политическая верхушка, к сожалению, не усвоила.

Уже в сентябре нынешнего года Нарине Киракосян, известная армянская правозащитница, распространила в социальных сетях шокирующие кадры: в Веди, как раз на границе Хосровского заповедника — разрушенное мусульманское кладбище. С расколотыми могильными камнями и разоренными могилами. Как утверждает Нарине Киракосян, как только она и ее соратники начали видеосъемку, по ее словам, на этом кладбище курдов-мусульман, тут же появились мужчины, отрекомендовавшиеся как сотрудники «Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC)», заявили, что эта территория — частное владение, принадлежащее как раз их Фонду, и снимать здесь нельзя. Здесь, конечно, можно вспомнить, что в Армении ну никак не желают признавать даже очевидно мусульманское наследие азербайджанским и объявляют, к примеру, уцелевшие мечети Шуши и Еревана «персидскими». На таком фоне попытка объявить азербайджанское кладбище «курдским» вполне ожидаема.

Впрочем, и автор записи в конце проговаривается: вполне возможно, что здесь похоронены не только курды, но и «турки», то есть азербайджанцы. Последние захоронения, как можно понять, датированы 1975 годом. И теперь правозащитница вполне справедливо возмущается и обращается к мировой общественности: почему руководитель FPWC, если он такой законник, допустил такое? Как стало возможным приватизировать землю, где расположено кладбище? И даже если «курды или турки здесь больше не живут», допустимо ли разрушать их могилы?

Это не единственный такого рода позорный эпизод. Более того, армянская верхушка уже не первый год — и даже не первое десятилетие — проводит политику планомерного уничтожения всех следов реальной истории тех земель, на которых находится — то есть территории Эриванского ханства. Напомним: из Армении сегодня изгнано все ее коренное азербайджанское население. Уничтожена историческая застройка, прежде всего столицы Иревана, превращенного в Ереван — крепость, шесть из семи его мечетей, ханский дворец…Такое же варварство творилось в Сардарабаде, в Гюмри, в других городах. С карты стирались азербайджанские топонимы — их заменяли искусственно придуманные армянские. И как теперь становится понятным, уничтожаются и кладбища.

Более того, этот процесс сегодня охватывает и оккупированные Арменией земли Азербайджана — равнинный и нагорный Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе мюнхенских дебатов подчеркивал: «…Все азербайджанцы в Нагорном Карабахе и нашем древнем городе Шуше подверглись этнической чистке. Затем все азербайджанцы подверглись этнической чистке в 7 районах. Армяне совершили геноцид против нашего народа, нашей культуры, разрушили наши мечети, кладбища, переименовали наши города. Они издали карту Нагорного Карабаха, состоящую из всех оккупированных в настоящее время территорий. После этого они утверждают, что мы должны согласиться со всеми этими реалиями». В СМИ и Интернете уже публиковались видеокадры разрушенных и разоренных армянскими вандалами кладбищ и в селе Джоджуг Марджанлы, и в Гюннюте.

Причем это не просто вандализм вроде граффити на стенах или битья стекол в вагонах метро и пригородных электричек. Ценнейшее историческое и культурное наследие уничтожается здесь вполне осознанно — как часть программы «приармянивания» чужих в данном случае азербайджанских, земель.

И все это сопровождается попытками поднять шум по поводу мифического «уничтожения хачкаров на армянском кладбище в Джульфе», что, по мнению устроителей этого шоу вокруг «баек из склепа», должно ну невероятным образом «подтвердить» армянские притязания на Нахчыван.

И вот на этом фоне интересно было бы узнать официальную позицию тех международных организаций, куда обращаются армянские эксперты со своими фейковыми «доказательствами» и воплями по поводу мифического «культурного геноцида», по поводу вполне реальных «этнических чисток», учиненных самой Арменией, которая теперь воюет не только с живыми, но и с мертвыми. А еще — мнение на сей счет,..ну, скажем, официального руководства Иракского Курдистана. Особенно на фоне недавнего заявления пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян: дескать, официальный Ереван работает над открытием консульства Армении в Эрбиле. И тем более — духовных лидеров мусульманских стран, и прежде всего Ирана, которые ничуть не выступают против развития связей с Арменией.

И еще напомнить им всем старую истину: да, мертвые не могут сами себя защитить, но живые такого надругательства над мертвыми не прощают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az