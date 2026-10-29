Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Филиппу VI в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей.

«Нас глубоко опечалило известие о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в письме.

Накануне в Испании в результате столкновения двух поездов в Толедо погибли 68 человек, еще 64 пассажира числятся пропавшими без вести. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.