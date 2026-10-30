Посол США в Турции Том Баррак назвал поездку представителей Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в Иран для снижения напряженности примером нового формата внешней политики.

По словам Баррака, представители трех стран направляются в Иран, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке, при этом Вашингтон согласовывает с ними свои действия. Он отметил, что мир постепенно привыкает к такому формату внешней политики.

Говоря о Мекканском соглашении об общей обороне, посол пояснил, что Египет не участвует в нем, поскольку уже заключил мирный договор с Израилем и соглашение о безопасности с Грецией.