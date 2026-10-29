Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным самые сложные вопросы, в том числе территориальные, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Helsingin Sanomat.

По его словам, встреча двух лидеров могла бы «дать переговорам новое качество». Сибига подчеркнул, что Зеленский готов обсуждать «самые сложные и деликатные» темы.

При этом министр призвал не воспринимать всерьез заявление Кремля о приглашении украинского президента в Москву для переговоров с Путиным.

«К этому не стоит относиться серьезно», – сказал Сибига.

Он также рассказал, где могла бы пройти встреча лидеров Украины и России.

«Нам все равно. Главное, чтобы это не была Москва или Беларусь», – заявил глава МИД.

По словам Сибиги, встреча на высшем уровне могла бы привести к конкретным шагам по укреплению доверия, в том числе к обмену пленными и возвращению похищенных детей.

Он добавил, что предстоящая трехсторонняя встреча в Абу-Даби покажет, имеет ли Россия серьезные намерения завершить войну дипломатическим путем.