Попытки европейских стран договориться о едином переговорщике для контактов с Россией по Украине обернулись хаосом, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«В целом существует понимание того, что нам нужно разговаривать с (президентом России Владимиром) Путиным. Но попытки наладить контакт начинают напоминать какой-то хаос. Слишком многие лидеры верят в то, что именно они могут склонить Путина к переговорам», – сказал собеседник издания.

Еще одно препятствие для участия Евросоюза в переговорах – отсутствие единого уполномоченного представителя. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявившая, что Европа не может выступать нейтральным посредником в войне, не подходит на эту роль.