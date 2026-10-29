Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой и раскритиковал прошедшие в Бразилии президентские выборы.

«Я поговорю с ним. Я считаю, что выборы в Бразилии были позором», – сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

На вопрос, кого он считает победителем на выборах в Бразилии, Трамп ответил, что пока не хочет комментировать это, но считает, что выборы были «страшным позором для жителей Бразилии».