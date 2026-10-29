Президент России Владимир Путин заявил, что телефонные разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре состоялись по их инициативе, а сами европейские лидеры выступали от имени своих стран, а не Евросоюза.

По словам Путина, во время бесед обсуждался широкий круг вопросов. Российский лидер считает правильным, что Стубб и Стёре решились на эти звонки, несмотря на критику в их адрес в Европе.

Президент РФ также заявил, что Москва поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений со странами Евросоюза.

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году, правильно это или нет. Мы, во-первых, готовы. Но мы никакой войны с Европой не хотим. Они если кто-то хочет — пусть готовятся», – отметил глава государства.

Говоря о ситуации в Балтийском регионе, Путин подчеркнул, что Россия не хотела бы развития событий по сценарию Ормузского пролива, однако готова ответить на провокации.

При этом российский лидер заявил, что Запад не сможет нанести России стратегическое поражение и вряд ли добьется этого к 2030 году. Если же дело дойдет до войны между Россией и Европой, «победителей не будет», предупредил Путин, призвав европейские страны «об этом не забывать».







