Украина нанесла два ракетных удара, в результате которых были уничтожены два российских истребителя Су-34 и поражена пусковая установка «Искандера», заявил президент Владимир Зеленский, сообщает.

«Только что был доклад. Мы провели два ракетных удара, уничтожены два российских Су-34, и также поражена пусковая установка «Искандер». Я благодарю вас, ребята, за результат», – приводит издание РБК-Украина слова главы государства.

Президент также заявил, что Украине нужны дополнительные ракеты-перехватчики, прежде всего для систем Patriot, которые партнеры могут передать для защиты населения.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых баллистических ударов. Он призвал партнеров принять необходимые решения для усиления противовоздушной обороны страны.