В Израиле ни одному из политических блоков пока не удалось получить большинство в Кнессете после подсчета 97,3% голосов на парламентских выборах, сообщает The Jerusalem Post.

По предварительным результатам, блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 53 места, а оппозиция – 48. Арабские партии в совокупности получают 19 мест в Кнессете.

Для формирования парламентского большинства необходимо не менее 61 мандата.

Окончательное распределение мест еще может измениться после подсчета оставшихся бюллетеней, в том числе голосов военнослужащих и дипломатов.