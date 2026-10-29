Политические союзы особенно нуждаются в проверке тогда, когда на одну из сторон обрушиваются нападки. В такие моменты громкие слова о братстве обретают цену: важно уже не то, как часто их произносят, а то, готовы ли их подкрепить делом.

Последний месяц в Турции разворачивается грязная кампания против Азербайджана, его руководства, народа и государства. Началась она не вчера. Последние три года Азербайджан раз за разом становится мишенью, а главной темой атак неизменно остается его сотрудничество с Израилем. От Баку, по сути, требуют подчинить собственную внешнюю политику чужим представлениям и ожиданиям.

Это не просто несправедливая претензия. Это взгляд свысока, в котором нет места азербайджанской самостоятельности. И это полное искажение формулы «одна нация – два государства».

Особенно разителен контраст: о многочисленных фактах сотрудничества самой Турции с Израилем сообщалось открыто, однако официального опровержения не последовало. Почему же тогда претензии к Азербайджану должны восприниматься как принципиальная позиция, а не как удобный повод для давления?

В начале октября кампания вспыхнула с новой силой. Поводом стало то, что представитель Азербайджана не покинул зал во время выступления Нетаньяху на сессии ООН. Затем в ход пошло решение Кабинета министров Азербайджана о единой школьной форме. Нападки стали столь резкими и оскорбительными, что едва ли не превратились в национальный тренд турецкого информационного пространства.

Поток обвинений и унижений в адрес Азербайджана и его руководства был невиданным! Даже тридцать лет противостояния с Арменией не сопровождались подобной риторикой!

Баку мог ожидать такого удара от Ирана. Но удар пришел со стороны Турции – страны, которую Азербайджан называл братской. За кампанией стояли правящая Партия справедливости и развития и поддерживающие ее исламистские и нурджистские группы.

У диппредставительств Азербайджана в Анкаре и Стамбуле прошли шесть акций: там звучали тяжелые обвинения и оскорбления. Турецкие СМИ и соцсети, в свою очередь, перенесли тему хиджаба в арабское информационное пространство, представив ее в искаженном виде и подлив масла в огонь антиазербайджанской кампании.

Официальная Анкара вмешалась слишком поздно. Если бы необходимые шаги были предприняты вовремя, если бы власти не оставались в стороне, ситуация могла бы не зайти так далеко. Но теперь в Турции сформировались нездоровое отношение к Азербайджану и неблагоприятная атмосфера.

Разумеется, у главы государства могут быть разные причины для участия или неучастия в зарубежном мероприятии. Дипломатия не сводится к простым подсчетам взаимных визитов. Но и взаимность в ней забывать нельзя.

Между тем, напомним, в июле 2024 года президент Турции не приехал на неформальный саммит ОТГ в Шуше: в это время он присутствовал на футбольном матче сборных Турции и Нидерландов. Эрдоган также не участвовал во Всемирном форуме городов в Азербайджане в мае 2026 года и в октябрьском саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

24 октября в Азербайджане впервые начались чемпионат мира FIFA U-15 и фестиваль, которые продлятся до 30 октября.

Отказ от поездки не означает отказа от ОТГ: Азербайджан остается одним из ее основателей и продолжит участвовать в ее развитии. Но союз не может держаться только на общей истории и близости народов. Ему необходимы взаимное уважение и признание самостоятельности каждого участника.

Когда это равновесие нарушается, символы братства перестают быть достаточным основанием для политической солидарности. В этом смысле решение Ильхама Алиева – не отступление от союза, а напоминание о его главном условии: взаимности.