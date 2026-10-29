Гражданин Азербайджана Эльчин Абдулхалыгов, обвиняемый в присвоении 78 тысяч манатов, экстрадирован из Албании на родину, сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Мужчину, разыскиваемого по линии Интерпола, задержали в Албании и 29 октября передали азербайджанской стороне.

По данным ведомства, в 2020 году Абдулхалыгов работал специалистом по продажам в ООО GP Stock Feed. Он получал от дистрибьюторов наличные, предназначенные для внесения в кассу компании, присваивал деньги и тратил их на личные нужды. Общая сумма предполагаемого ущерба составила 78 тысяч манатов.

Абдулхалыгову предъявлено обвинение по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана – присвоение или растрата в крупном размере.

Договоренности об экстрадиции удалось достичь после обращения Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с албанской стороной.

Сотрудники Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставили обвиняемого в Азербайджан. По решению суда его поместили в следственный изолятор.