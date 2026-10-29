Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Анкаре, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Телефонный разговор состоялся 29 октября во время ужина с участием лидеров стран ОТГ, организованного в Турции по случаю Дня Республики.

Эрдоган передал Трампу приветствия от глав государств, присутствовавших на ужине, и рассказал о планах на предстоящий саммит.

По словам турецкого лидера, на встрече в Анкаре примут решения, направленные на дальнейшее развитие организации, которая стала оплотом стабильности и безопасности в Центральной Азии – регионе с населением более 200 млн человек.

Трамп, в свою очередь, пожелал Эрдогану успехов в проведении саммита.

Накануне лидеры США и Турции обсудили по телефону двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по возобновлению переговоров между Россией и Украиной.