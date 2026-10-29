Кристин Лагард досрочно покинет пост главы Европейского центрального банка 7 февраля 2027 года.

«Я только что проинформировала своих коллег о том, что 7 февраля 2027 года покину должность председателя ЕЦБ», – написала Лагард в соцсети X.

Она возглавляет банк с 1 ноября 2019 года, а ее полномочия должны были завершиться в конце октября 2027 года.

В опубликованном видео на лице Лагард видны пластыри. Чтобы «избежать домыслов в соцсетях», она пояснила, что в начале недели ей сделали небольшую операцию, и призвала следовать рекомендациям врачей и регулярно проверять кожу.

Глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что получил официальное уведомление об отставке Лагард. Он поблагодарил ее за работу и сообщил, что «процесс назначения ее преемника начнется уже сегодня и будет проведен без промедления». Новый главу ЕЦБ планируют утвердить решением Европейского совета до 7 февраля.