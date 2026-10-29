Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу доклад о возможных военных действиях против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других лиц, знакомых с обсуждением.

Встреча состоялась в четверг, 29 октября, в Белом доме при участии министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. По данным издания, личный доклад главы американского военного командования на Ближнем Востоке президенту стал необычным событием. Вашингтон рассматривает возможность возобновить масштабные боевые операции против Ирана, однако часть встречи была посвящена другим вопросам.

Консультации проходят на фоне подготовки США к возможной новой военной кампании после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. По данным WSJ, Вашингтон предупредил несколько арабских государств Персидского залива о необходимости готовиться к краткой, но интенсивной операции против Ирана.

Американские военные наращивают присутствие в регионе: пополняют запасы боеприпасов, перебрасывают дополнительные средства противовоздушной обороны и перемещают военнослужащих с баз, которые могут оказаться уязвимыми в случае эскалации.

По данным Associated Press, союзников США также предупредили о возможных ответных ударах Ирана по энергетическим объектам и другой критически важной инфраструктуре. При этом сроки возможной операции и готовность вооруженных сил к ее проведению остаются неясными.

Трамп пока не принял окончательного решения о новых ударах. Белый дом заявил, что президент США сохраняет все варианты действий, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.