Пищевое отравление у учеников школы № 2 в поселке Джейранбатан под Сумгайытом не подтвердилось, сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

По данным агентства, согласно информации, полученной из медицинского учреждения, причиной недомогания школьников не стало пищевое отравление.

Тем временем в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) указали, что у нескольких учеников выявили ротавирусную инфекцию.

18:24 В школе № 2 в поселке Джейранбатан Абшеронского района Азербайджана нескольким ученикам стало плохо во время занятий, сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Руководство школы оперативно отреагировало на произошедшее и вызвало скорую помощь.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) подтвердили, что в учебное заведение направили бригаду медиков, которая оказала медицинскую помощь на месте восьми лицам.

Причины случившегося выясняют соответствующие структуры. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана также взяло ситуацию под контроль и проводит расследование.

Предположительно, школьники могли отравиться попкорном.