Лидер израильской оппозиции Гади Айзенкот обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в попытке затянуть объявление итогов парламентских выборов под предлогом расследования возможного иностранного вмешательства, пишет The Times of Israel.

Айзенкот назвал неприемлемыми попытки использовать еще не завершенное расследование, чтобы отложить публикацию официальных результатов голосования.

«Израиль должен обеспечить честность на выборах, помешать любым попыткам вмешательства, спекуляций и манипуляций. С другой стороны, политическим силам нельзя воспользоваться ситуацией и повлиять на сроки приведения к присяге 26-го состава Кнессета», – приводит Ynet слова Айзенкота.

Ранее партия Нетаньяху «Ликуд» заподозрила Катар и Турцию в финансировании мер по повышению явки арабских избирателей. В связи с этим партия заявила о намерении оспорить результаты голосования в населенных арабами районах Израиля, где блок Нетаньяху утратил большинство.