Шестилетний мальчик из Индии выиграл внедорожник Toyota Fortuner стоимостью более $52 тыс. благодаря купону за 200 рупий, который купила его бабушка, сообщает телеканал NDTV.

«Шестилетний мальчик из Бурханпура, штат Мадхья-Прадеш, выиграл в лотерее автомобиль Toyota Fortuner, после того как его бабушка купила купон всего за 200 рупий», – говорится в сообщении.

Бабушка приобрела купон почти год назад и указала внука Меданша Райквара в качестве участника розыгрыша. Как отмечает телеканал, семья давно мечтала о собственном автомобиле.

Победу мальчика отпраздновали и местные жители: Меданша встретили под звуки барабанов.