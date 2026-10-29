В турецкой Каппадокии обрушение скалы у входа в Музей под открытым небом Гёреме привело к гибели двух человек, сообщил губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кёк, которого цитируют местные СМИ.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек уточнил, что пять человек пострадали и были госпитализированы. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели, поисково-спасательная операция продолжается.

По словам Кёка, обрушение произошло из-за сильных осадков, которые вызвали оползень и падение камней.

17:25 В турецкой Каппадокии обрушилась скала, есть погибшие и раненые.

Валуны рухнули у входа в музей Гёреме. Под завалами могут оставаться люди. Число пострадавших уточняется.