По меньшей мере 74 человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо, сообщает El Diario.

В результате трагедии также пострадали около 100 человек, 53 из которых остаются в больнице, 15 из них в критическом состоянии.

Авария произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда, в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. Оба состава следовали по маршруту Мадрид — Севилья. В поездах находились более 540 пассажиров.

Тем временем в Милане прошли протесты с требованием отставки министра транспорта. Демонстранты скандировали «Убийцы!» и пытались прорваться через полицейское оцепление, бросая в стражей порядка файеры и другие предметы. Для разгона протестующих полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.