Докеры в 22 странах в пятницу объявят забастовку в знак протеста против войны и использования портов для экспорта оружия, сообщает Reuters.

По данным агентства, акция может затронуть более 40% грузоперевозок в Средиземноморье и остановить перевозки на сумму свыше $2 млрд.

Изначально забастовку организовали профсоюзы докеров Италии, Франции, Греции, Испании, Турции и Марокко. Теперь акцию поддерживают более 25 профсоюзов в 113 портах.

Протесты могут затронуть крупные морские узлы, в том числе Гамбург, Валенсию, Гавр, Альхесирас, Пирей и Геную, а также марокканский Танжер-Мед и индийский Нава-Шева.

Организаторы также предупредили о возможных перебоях примерно в десятке портов Индии. Акцию поддержала и Федерация работников водного транспорта страны.