В двух районах Баку и Абшеронском районе 30 октября временно отключат электричество из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

В Ясамальском районе подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 13:00 на улицах Казыма Казымзаде и Шафаятa Мехтиева, а также в части жилого массива Вторая Алатава.

В Сабаильском районе перебои ожидаются с 10:00 до 14:00 на улице Гюльбалы Алиева в поселке Баилово.

В Абшеронском районе с 10:00 до 16:00 ремонт пройдет на подстанции №137 напряжением 110/35/10 кВ. На это время отключат подстанции «Пирекешкюль», «Чайлы» и «Дженги» напряжением 35/6 кВ, а также несколько воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ, отходящих от подстанции «Пирекешкюль». Без электричества временно останутся села Чайлы, Дженги и Тезекенд.

В «Азеришыг» отметили, что работы призваны повысить качество и надежность электроснабжения и обеспечить растущий спрос на электроэнергию. После их завершения подачу электричества восстановят.