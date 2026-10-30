Британский актер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Чарльза Ксавье во франшизе «Люди Икс» и капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», умер в возрасте 86 лет, сообщает журнал People.

О смерти актера 29 октября объявила его давняя представительница Келли Буш Новак. По ее словам, Стюарт скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт прославился благодаря роли капитана Пикара, которого играл на протяжении семи сезонов сериала «Звездный путь: Следующее поколение», а также в полнометражных фильмах франшизы. В 2000 году он впервые воплотил на экране образ профессора Икс в фильме «Люди Икс» и возвращался к этой роли на протяжении более двух десятилетий.

За долгую карьеру актер добился признания в театре, кино и на телевидении. В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в области драматического искусства.