Итальянский вертолет CH-47, задействованный в операции Евросоюза «Алфея» в Боснии и Герцеговине, разбился в четверг, сообщает министерство обороны Италии.

«Сегодня во второй половине дня в Боснии и Герцеговине разбился итальянский вертолет CH-47, задействованный в операции СЕС «Алфея». Ведется расследование причин катастрофы», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

По данным Associated Press, ссылающегося на балканские СМИ, в результате крушения погибли три человека, еще 12 пострадали. Вертолет разбился в районе города Брчко.

Операция «Алфея» началась в 2004 году. Военные ЕС следят за соблюдением Дейтонских соглашений, положивших конец вооруженному конфликту в Боснии и Герцеговине.