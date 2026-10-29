Гуманитарный конвой готов к отправке в Олешки, откуда жители смогут эвакуироваться до 14:00 30 октября, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека (омбудсман) Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, маршруты для гуманитарного конвоя и эвакуации разминированы.

«Гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу. Всем гражданам будет предоставлена вся необходимая помощь», – заявил омбудсман.

Жители, желающие покинуть город, смогут уехать до 14:00 при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Раздачу гуманитарной помощи планируют начать после 14:30, указал он.

Лубинец сообщил, что представители Украины, России и США собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. На месте также присутствуют журналисты из трех стран.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила в соцсети X, что гуманитарные лидеры направляются в Олешки, и пожелала им безопасности.

«Пусть эта гуманитарная миссия положит конец страданиям и начнет новую главу прочного мира между Россией и Украиной», – написала Трамп.

Лубинец поблагодарил первую леди США за «личную вовлеченность, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей».