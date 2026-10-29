Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прогресс на переговорах с США возможен только после согласования семи условий, выдвинутой иранской стороной.

По его словам, Тегеран неоднократно и в четкой форме доводила эти условия до сведения посредников.

«Политика кнута и пряника не действует на Иран. Прогресс возможен только после согласования семи условий Ирана», – говорится в заявлении Галибаф, опубликованного в соцсети X.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран получил письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса, адресованное секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана, но пока не ответил на него. По данным агентства, Тегеран настаивает на выполнении Вашингтоном семи условий.