Бундесвер намерен использовать свое подразделение в Литве для наблюдения за российскими и белорусскими военными системами с помощью средств радиоэлектронной борьбы, заявил глава кибервойск Германии вице-адмирал Томас Даум в интервью Reuters.

Немецкие военные планируют собирать данные о радарах и другой технике, излучающей радиоволны на территории России и Белоруссии. Полностью развернуть подразделение рассчитывают в 2027 году.

По данным Reuters, сейчас немецкие военнослужащие испытывают в Литве различные средства РЭБ: системы обнаружения беспилотников, перехвата сигналов и их подавления, а также датчики, которые передают удаленным аналитикам данные о ситуации на поле боя.