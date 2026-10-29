Власти Франции задействуют около 70 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка во время общенациональных манифестаций 31 октября, привлекая спецназ, бронетранспортеры, вертолеты и водометы, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

«Мы задействуем 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов, то есть столько же, сколько и 24 октября. Будут привлечены все местные силовые структуры, включая спецподразделения BRI, RAID, GIGN, также будут задействованы беспилотники, вертолеты, конные бригады и подразделения с собаками. По всей стране, в том числе в Париже, будут развернуты 26 бронетранспортеров Centaure, и, конечно же, мы задействуем все наши водометы», – сказал министр на пресс-конференции.

По словам Нуньеса, ради обеспечения безопасности пришлось в том числе отозвать сотрудников из отпусков.

Министр предупредил, что к пресечению правонарушений, особенно грабежей, будут подходить предельно жестко. Все собрания после 20:00 запретят и будут систематически разгонять. Кроме того, в центральных районах городов не разрешат проводить акции, а контроль на вокзалах и дорогах усилят по сравнению с прошлой неделей.