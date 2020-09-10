Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актера Михаила Ефремова подставил человек из его близкого окружения.

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По словам защитника, некий мужчина, выступавший в суде, попросил артиста признать вину, пообещав, что за этого «ничего не будет».

Пашаев отметил, что долго уговаривал Ефремова отказаться от этого решения.

«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули», — цитирует адвоката «Москва 24».

Он также заявил, что признание вины Ефремовым было бесполезным.

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