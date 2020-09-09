Актер Михаил Ефремов, которого суд ранее приговорил к восьми годам колонии за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил.

Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое. Кроме того, актер заявил, что «вроде бы» не продлевал договор с юристом и ждал другого адвоката, «а пришел снова он» (цитата по «Московскому комсомольцу»).

После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. При этом адвокат считает, что это не соответствует действительности. По его словам, сейчас он составляет расширенную апелляционную жалобу.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии. ДТП со смертельным исходом произошло по вине артиста вечером 8 июня на Смоленской площади. Ефремов, будучи пьяным, сел за руль внедорожника, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и через несколько часов умер в больнице.

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