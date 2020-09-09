В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.

Авария произошла на дороге в поселок Сарай. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 9 человек, сообщает АПА.

В результате столкновения двух автомобилей марки Mercedes (50-DG-539 и 90-EN-982) пострадали Фархад Фархадов 1965 года рождения, Адиль Мамедов 1969 г.р., Фирдовси Новрузов 1986 г.р., Рафик Рустамов 1965 года рождения, Шамиль Шахбазов 1994 года рождения, Айгюн Мурадова 1975 года рождения, Бахруз Шахмурадов 1995 года рождения, Фарамаз Велишов 1968 года рождения и Тамам Мурадова 1951 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу.

Среди пострадавших есть тяжелораненые.

Предположительно, причиной аварии стала плохая освещенность дороги.





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